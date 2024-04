Foto: Lusa

São já mais de 200 subscritores que se mostram preocupados com a "atual direção do partido" que, entendem, se tem vindo continuamente a afastar dos valores liberais.



Dizem que os resultados eleitorais são só um sintoma do que é preciso mudar e, para eles, o caminho da mudança começa em julho na reunião magna, para a qual está prevista a discussão dos estatutos da IL.