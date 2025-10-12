Todos os líderes partidários, Marcelo e Aguiar-Branco votam até ao meio-dia

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vota de manhã em Celorico de Basto, embora ainda sem hora definida. O presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, votará no Porto, na Universidade Católica, às 11h45.

O primeiro-ministro e presidente do PSD, Luís Montenegro, e o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, são os dois primeiros líderes partidários a votar, às 09h00.

Montenegro vota em Espinho, cidade natal, na Escola Primária n.º 2, enquanto Carneiro vota na Escola Alexandre Herculano, no Porto.

Paulo Raimundo, secretário-geral do PCP, estará às 09h30 na Escola Básica de Alhos Vedros, Setúbal.

O co-porta-voz do Livre, Rui Tavares, vota no Liceu Gil Vicente, em Lisboa, às 11h00, bem como a coordenadora do BE, Mariana Mortágua, que vota também na capital, na Escola Básica n.º1, em Arroios.

O líder do CDS-PP, Nuno Melo, vota na Escola Manoel de Oliveira, no Porto.

Às 11h30, votam a porta-voz do PAN, Inês de Sousa Real, na Escola Básica de Telheiras, Lisboa, e o líder do JPP, Filipe Sousa, na Igreja de Gaula, município de Santa Cruz, Madeira.

Ao meio-dia está previsto que votem o líder do Chega, André Ventura, na Escola Básica do Parque das Nações, Lisboa, e da IL, Mariana Leitão, na Escola Básica Cesário Verde, em Queijas, concelho de Oeiras.