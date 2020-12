Tolerância no Natal, restrições drásticas no Ano Novo

Afinal foi preciso travar a fundo, com um recolher obrigatório a partir das 11 da noite, e não às duas da manhã, como estava previsto. Ou seja, é proibido entrar em 2021 fora de casa. A 1, 2 e 3 de janeiro, o recolhimento começa mais cedo: à uma da tarde. As restrições aplicam-se a todo o país.