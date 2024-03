Tomou posse o novo Governo Regional dos Açores

O PS já anunciou que vai votar contra, tal como o deputado único do Bloco de Esquerda.



Os representantes da Iniciativa Liberal e do PAN afirmam que só se pronunciam depois de verem o documento.



O Chega, a terceira força política, com cinco deputados, faz depender o sentido de voto de um eventual entedimento com o PSD.



José Manuel Bolieiro promete Governar com "maioria relativa" e sublinha que os açorianos optaram por escolher a continuidade.