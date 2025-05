Foto: Andreia Filipa Novo - RTP

A RTP confirmou que a empresa em questão fez um contrato de 16 milhões de euros com a Força Aérea. Leitão Amaro sabia do caso e terá pedido escusa do processo.



Esta não é a primeira vez que elementos da família de Leitão Amaro estão envolvidos em polémicas com contratos públicos.