Torres Vedras altera local de voto antecipado

"As secções de voto da assembleia de voto em mobilidade do município de Torres Vedras sofreram uma alteração do local, motivado pela necessidade de manutenção do Pavilhão Expotorres, na sequência da passagem da depressão Kristin pelo território", divulgou em comunicado a autarquia do distrito de Lisboa.

As secções de voto vão funcionar no Edifício da Câmara Municipal, da Avenida 5 de Outubro, na cidade de Torres Vedras, mantendo-se o horário entre as 08:00 até às 19:00.

A inscrição para o voto antecipado por mobilidade pode ser feita até hoje em https://www.votoantecipado.pt/.

A passagem da depressão Kristin pelo território português deixou um rasto de destruição, causando pelo menos seis mortos, vários feridos e desalojados.

Os distritos mais afetados foram Leiria (por onde a depressão entrou no território continental), Coimbra, Santarém e Lisboa.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações foram as principais consequências materiais do temporal.