Política
Transparência. Recurso de Montenegro trava escrutíneo a políticos
A Entidade para a Transparência disse que não suspendeu na totalidade o controlo das declarações de rendimentos, património e incompatibilidades dos políticos.
O esclarecimento surge depois do jornal Expresso ter noticiado que a Entidade para a Transparência não está a verificar as declarações de interesses até decisão do Tribunal Constitucional.
A suspensão decorre a título excecional até que haja uma decisão dos juízes ao recurso do primeiro-ministro que se opõe à divulgação da lista de clientes da Spinumviva.
O Constitucional ainda está a apreciar o recurso, ainda sem data para uma decisão.