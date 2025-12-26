Transparência. Recurso de Montenegro trava escrutínio a políticos

Só o está a fazer para os que têm empresas, como acontece com Luís Montenegro.



O esclarecimento surge depois do jornal Expresso ter noticiado que a Entidade para a Transparência não está a verificar as declarações de interesses até decisão do Tribunal Constitucional.



A suspensão decorre a título excecional até que haja uma decisão dos juízes ao recurso do primeiro-ministro que se opõe à divulgação da lista de clientes da Spinumviva.



O Constitucional ainda está a apreciar o recurso, ainda sem data para uma decisão.