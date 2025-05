"Tratar eleitores do Chega como perigosos fascistas é uma estupidez", defende Marques Mendes

se o Partido Socialista inviabilizar a passagem do Governo comete mais um suicídio político”. Diz mesmo que “”.

Em entrevista aoda Antena 1, o histórico social-democrata afirma que o resultado eleitoral tem implicações “”.O facto de, pela primeira vez em 50 anos de democracia em Portugal, o PS poder não alcançar nem o primeiro nem o segundo lugar no Parlamento, leva Marques Mendes a defender um “”.”, acredita Marques Mendes.Avisa que não havendo maioria absoluta ainda existe o”.Pede por isso um acordo entre AD, PS e Chega para

Tratar eleitores do Chega como extremistas, radicais e fascistas "é estupidez"

Destas eleições Marques Mendes tira diversas lições. Uma delas é que o país precisa de um projeto de transformação, e na ausência desse projeto “”. “”, acrescenta.O antigo Presidente do PSD avisa que é preciso uma nova abordagem com o partido de André Ventura. “”, afirma.E remata: “”.E destaca a ironia: “”.E ironicamente, destaca Marques Mendes, “”.. Estão é zangados e insatisfeitos com os partidos, e dá dois exemplos regionais que demonstram isso.Não dar posse, diz, seria um “”. Mas adianta que exigiria um acordo escrito dessa coligação “”.

Novo Governo? Montenegro deve escolher o meio termo

uma fúria anti-PS", não apenas culpa de Pedro Nuno Santos, mas também porque António Costa teve uma maioria absoluta e “não fez nada com ela”. não é uma prioridade política”, porque todas as reformas podem ser feitas mesmo sem uma alteração da constituição.

O social-democrata entende que ambos os partidos perderam e Costa ganhou. E afirma que nestas eleições o PS foi alvo de “", não apenas culpa de Pedro Nuno Santos, mas também porque António Costa teve uma maioria absoluta e “”.Para Marques Mendes a revisão da Constituição é uma falsa questão e não faz falta. Nesta entrevista, o candidato a Belém considera que “”, porque todas as reformas podem ser feitas mesmo sem uma alteração da constituição.

Conjecturando aquilo que deve ser o novo Governo da AD, Marques Mendes considera que Luís Montenegro não deve fazer uma mudança total dos ministros, mas também não pode pensar numa mini remodelação porque “” da sociedade.” é como Marques Mendes se refere ao Partido Comunista e ao Bloco de Esquerda por terem participado na geringonça de António Costa.

Sempre que Gouveia e Melo fala, corre-lhe mal

O antigo líder do PSD mostra-se surpreendido com o calendário escolhido para Gouveia e Melo apresentar a sua candidatura à Presidência da República, em vésperas das eleições legislativas.Acusa o Almirante de se contradizer por diversas vezes. Contradições que são resultado, afirma, da falta de experiência política.por falta dessa experiência política.Incita o Almirante a começar a mostrar aquilo que é o seu pensamento político edo navio Mondego.Pretende ter uma intervenção ativa. Mais do que um árbitro, quer ser um “”, um impulsionador e um pacificador.

Entrevista conduzida por Natália Carvalho, editora de Política da Antena 1.