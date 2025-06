Três caras novas num Governo com menos um ministério

Em relação ao executivo anterior, ficam de fora Pedro Duarte, até agora ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Reis, ministro da Economia, Margarida Blasco, ministra da Administração Interna, e Dalila Rodrigues, ministra da Cultura.Montenegro aproveitou para fazer algumas alterações orgânicas, criando um novo Ministério, o da Reforma do Estado, mas cortando a Economia e a Cultura como pastas autónomas. A Economia passa estar associada à pasta da Coesão Territorial, enquanto a Cultura fica no mesmo Ministério que a Juventude e Desporto.Mantêm-se os dois ministros de Estado: o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, e o Ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento.Permanecem igualmente no executivo o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, assim como Manuel Castro Almeida, agora ministro da Economia e da Coesão Territorial, o ministro da Defesa, Nuno Melo, o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Miguel Pinto Luz, a ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, o ministro da Educação, Ciência e Ensino Superior, Fernando Alexandre, a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Maria do Rosário Palma Ramalho, a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, e Margarida Balseiro Lopes, agora como ministra da Cultura, Juventude e Desporto.Gonçalo Matias é o novo ministro ajunto e da Reforma do Estado, Carlos Abreu Amorim sobe de secretário de Estado para ministro dos Assuntos Parlamentares, e Maria Lúcia Amaral é a nova ministra da Administração Interna.





(Com Lusa)