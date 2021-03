Tribunais. Voltam a correr os prazos suspensos devido à pandemia

O presidente da República promulgou o decreto que põe fim à suspensão de prazos processuais e procedimentais. Essa suspensão tinha sido determinada no dia 1 de fevereiro devido ao agravamento da pandemia. Agora, e com origem numa proposta do Governo, o presidente da República faz cessar esse regime.