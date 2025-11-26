Tribunal dá 10 dias ao novo advogado de Sócrates para conhecer caso

Segundo o despacho, noticiado hoje pelo Observador e ao qual a Lusa teve acesso, o defensor do chefe de Governo entre 2005 e 2011 tinha pedido cinco meses e meio para consultar o processo, com milhares de páginas.

Vários órgãos de comunicação social indicaram hoje que o novo advogado de José Sócrates é José Preto, que, contactado pela Lusa, respondeu apenas, por e-mail, não ter "nada a dizer" por agora.