Política
Tribunal dá 10 dias ao novo advogado de Sócrates para conhecer caso
O tribunal que está a julgar o processo Operação Marquês deu hoje 10 dias ao novo advogado do antigo primeiro-ministro José Sócrates para conhecer o caso, tendo agendado para 06 de janeiro a próxima sessão do julgamento.
Segundo o despacho, noticiado hoje pelo Observador e ao qual a Lusa teve acesso, o defensor do chefe de Governo entre 2005 e 2011 tinha pedido cinco meses e meio para consultar o processo, com milhares de páginas.
Vários órgãos de comunicação social indicaram hoje que o novo advogado de José Sócrates é José Preto, que, contactado pela Lusa, respondeu apenas, por e-mail, não ter "nada a dizer" por agora.
