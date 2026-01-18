Política
Presidenciais 2026
"Tudo indica que Ventura irá à segunda volta". Pedro Pinto acredita em meta
Em reação às primeiras projeções, Pedro Pinto, do Chega, congratulou a derrota da "extrema-esquerda" e a possibilidade de André Ventura ir à segunda volta.
"O nosso objetivo erra esse. Será certamente alcançado", disse ainda, acrescentando que "há resultados parecidos".
Para o deputado do Chega, as primeiras projeções revelam a "grande derrota que a extrema-esquerda teve, que todos os candidatos da extrema-esquerda".