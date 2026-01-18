"Tudo indica que Ventura irá à segunda volta". Pedro Pinto acredita em meta

"As primeiras projeções indicam que estamos perante uma noite histórica, uma noite que, como já previa, irá haver uma segunda volta e, em princípio, tudo indica que André Ventura irá à segunda volta", afirmou Pedro Pinto.



"O nosso objetivo erra esse. Será certamente alcançado", disse ainda, acrescentando que "há resultados parecidos".



Para o deputado do Chega, as primeiras projeções revelam a "grande derrota que a extrema-esquerda teve, que todos os candidatos da extrema-esquerda".