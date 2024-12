Entre as propostas inclui-se a necessidade de apresentação de um seguro de saúde para quem entra em Portugal, pelo fim da isenção de taxas moderadoras para não residentes e pela publicitação anual pelo Governo dos dados de cidadãos estrangeiros tratados no país.



André Ventura diz que as alterações são uma questão de realismo financeiro e que acredita ser possível encontrar pontos de contacto com as propostas da AD.