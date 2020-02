Turquia diz que vai deixar entrar refugiados sírios na Europa

Foto: Murad Sezer - Reuters

O Governo turco diz-se preocupado com a escalada de migração Síria junto às fronteiras turcas devido à guerra. Com o agravar da situação e o crescente dos bombardeamentos na Síria, Tayyip Erdogan avisa que não vai ser possível conter a entrada de pessoas.