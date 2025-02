Entre os arguidos no processo Tutti-Frutti, o deputado Luís Newton pediu já a suspensão de mandato na Assembleia da República.

Ângelo Pereira também suspendeu o mandato de vereador da autarquia de Lisboa.



Durante oito anos, o Ministério Público investigou vários nomes do PSD e do PS.



O secretário-geral do PS e o presidente da Câmara de Lisboa criticam a lentidão da Justiça.