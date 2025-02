Tutti-Frutti. Ventura quer que acusados suspendam ou renunciem aos mandatos

É a reação à acusação do Ministério Público conhecida esta terça-feira, que visa 60 arguidos, incluindo dois deputados social-democratas e dois vereadores na Câmara de Lisboa, um do PS e outro do PSD.André Ventura propõe alterar a lei no âmbito do processo de revisão constitucional já defendido pelo partido.No Parlamento, André Ventura comentou também a situação no hospital Amadora-Sintra, um dia depois da demissão do diretor do serviço de urgência deste hospital alegando motivos pessoais.O líder do Chega diz que o Governo está a falhar na reestruturação que prometeu para o SNS e vai propor a criação de uma Comissão de Acompanhamento sobre este tema.