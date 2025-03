Últimos trabalhos parlamentares com deputados em tom de pré-campanha

Foto: Pedro A. Pina - RTP

Uma das propostas aprovadas esta sexta-feira foi o regime de compensação alargado a todos os professores deslocados, estejam ou não colocados numa escola com carência ao nível de recursos humanos.



A proposta do Bloco de Esquerda teve luz verde, contando apenas com votos contra do PSD e CDS-PP e a abstenção da Iniciativa Liberal.



Os deputados aprovaram também, em votação final global, novas medidas para promover os direitos na gravidez e no parto, bem como o novo estatuto da carreira de investigação científica.