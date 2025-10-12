Política
Autárquicas 2025
"Um dia muito importante para a nossa democracia". Montenegro já votou em Espinho
Foto: Lusa
Luís Montenegro foi o primeiro líder partidário (PSD) a votar este domingo, pelas 09h05, na Escola Básica nº2 em Espinho. O primeiro-ministro sublinhou que hoje é "um dia muito importante para a nossa democracia" e aproveitou a ocasião para fazer "um último apelo" aos portugueses para "irem às urnas para escolherem os seus autarcas".
Em declarações aos jornalsitas, o presidente do PSD disse querer ganhar e vencer a Associação Nacional de Municípios e a Associação Nacional das Freguesias.