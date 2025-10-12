EM DIRETO
Dia de eleições Autárquicas, ao minuto

"Um dia muito importante para a nossa democracia". Montenegro já votou em Espinho

por RTP

Foto: Lusa

Luís Montenegro foi o primeiro líder partidário (PSD) a votar este domingo, pelas 09h05, na Escola Básica nº2 em Espinho. O primeiro-ministro sublinhou que hoje é "um dia muito importante para a nossa democracia" e aproveitou a ocasião para fazer "um último apelo" aos portugueses para "irem às urnas para escolherem os seus autarcas".

"O futuro, a prosperidade e o sucesso do país também depende muito desta escolha", afirmou.

Em declarações aos jornalsitas, o presidente do PSD disse querer ganhar e vencer a Associação Nacional de Municípios e a Associação Nacional das Freguesias.

