Foto: João Marques - RTP

Após o anúncio da proposta da descida do IRS do Governo, o PSD não acredita que algum partido possa estar contra esta descida de impostos. No entanto, a esquerda considera as propostas do Governo para o IRS "um "engodo e uma injustiça". Já o CHEGA diz estar disponível para a discussão mas quer impor as próprias propostas.