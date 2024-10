André Ventura garante ter provas do acordo que Luís Montenegro lhe propôs, que incluía um lugar no Governo para o Chega no próximo ano. Mais uma insistência na troca de acusações com o primeiro-ministro, que não desmente os encontros com o líder do Chega. Pedro Nuno Santos fala em "vergonha" e diz que o país precisa de saber se pode confiar no primeiro-ministro.