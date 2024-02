"Uma vitória é uma vitória". Bolieiro vai governar Açores com maioria relativa

EPA

A coligação PSD/CDS-PP/PPM, que governa os Açores desde 2020, venceu as eleições legislativas regionais, no domingo, mas ficou a três mandatos da maioria absoluta, num parlamento onde o Chega passou de dois para cinco deputados.



Nas primeiras eleições antecipadas da autonomia, convocadas após o chumbo do orçamento da região para 2024, a coligação manteve o mesmo número de mandatos (26), mas não os suficientes para alcançar a maioria absoluta pedida pelo líder regional do PSD, José Manuel Bolieiro, na campanha eleitoral.



Perante este cenário, o presidente do PSD/Açores e líder da coligação PSD/CDS-PP/PPM, José Manuel Bolieiro, anunciou que irá governar com “uma maioria relativa”.