Uma volta a Portugal em bicicleta e um cartaz que alterou a História. O que muda numa segunda volta?



Também Alfredo Barroso, chefe de gabinete da candidatura de Mário Soares em 1986, salienta o entusiasmo no arranque da campanha da segunda volta. “O nosso estado de espírito era o maior possível porque tínhamos começado com uma expectativa dada pelas sondagens da ordem dos 6 a 8%. Portanto, foi com enorme espírito de vitória que nós nos entregámos à preparação da segunda volta”.



De um lado e do outro, as memórias são de uma campanha intensa, vivida sem que se percebesse o desfecho final. No terreno, da primeira para a segunda volta os percursos não mudaram muito. Diogo Freitas do Amaral fez praticamente o mesmo percurso e a campanha fez pequenos ajustes. José Ribeiro e Castro lembra que havia um grupo de jovens que acompanhava o candidato. “Tinham dado uma volta a Portugal a pé na primeira volta e, portanto, fizeram [na segunda volta] a mesma coisa, mas em bicicleta. O modelo foi bastante reproduzir o figurino da primeira, mas em dose mais concentrada”.



Também Mário Soares repetiu a volta do líder, mas teve um apoio de peso -- a mulher, Maria Barroso, liderou uma campanha paralela, principalmente no Alentejo e no Algarve. “Uma mulher corajosa”, recorda Alfredo Barroso, “que ainda por cima na memória de muitos populares era a declamadora que dizia a poesia revolucionária que acompanhava o espetáculo do coro de Fernando Lopes-Graça pelo país; sobretudo a sul do país, onde se concentrava mais o eleitorado do Partido Comunista”.



E na segunda volta Mário Soares teve mesmo de adequar o discurso – tinha de captar todo o eleitorado de esquerda. O então chefe de gabinete lembra que para essa segunda volta a campanha fez apenas um cartaz: “era uma fotografia dele com uma simples frase - 'o voto do povo'. Era evidentemente uma escolha que tinha a ver com o voto de esquerda, que em princípio é um voto popular”.



Já para Freitas do Amaral, não foi preciso mudar nada. “Ele pôde repetir um discurso que era muito para o centro e acentuá-lo", conta José Ribeiro e Castro. “Ele tinha uma frase que repetia e repetia. Dizia: ‘e, portanto, meus caros amigos, nós temos que seguir não é para a direita, não é para a esquerda, mas é para a frente de Portugal”. Um slogan que ficaria na História. O diretor de campanha, Ribeiro e Castro, lembra que foram dias intensos, em que sentiram o apoio nas ruas. Quanto a erros, recorda um dos momentos determinantes: o frente-a-frente Soares e Freitas do Amaral.



“O que se passou dentro do frente-a-frente não teve grande efeito. O que teve efeito foi esse frente-a-frente ter-se realizado; o nosso erro foi aceitar que ele se realizasse" É que Freitas do Amaral, que tinha uma vantagem de 25 pontos relativamente a Mário Soares da primeira volta, entregou essa vantagem no momento em que se sentou com Soares como igual no início da segunda volta. Empatou o jogo; e o facto de ter empatado o jogo, prejudicou”.



A 16 de fevereiro de 1986 os portugueses votavam pela primeira vez numa segunda volta. O impasse manteve-se até à noite eleitoral, quando começaram a chegar os primeiros dados. “Com os primeiros números da abstenção era claro que nós não conseguiríamos ganhar", conta Ribeiro e Castro, “nós tínhamos calculado que se a abstenção baixasse, nós teríamos mais dificuldade, porque significava que se tinha agudizado a bipolarização na segunda volta e essa bipolarização tendencialmente era mais a favor de Mário Soares do que nós próprios".



Na campanha de Soares, os primeiros números fizeram esperar o pior. “Os primeiros resultados que vão saindo são o das terras mais pequenas, onde a contagem de votos é mais rápida e cujo resultado se sabe mais depressa”, recorda Alfredo Barroso, “durante, digamos, 1 hora, parecia que tudo se conjugava para Freitas do Amaral largar a sua maioria, mas a verdade é que essas terras do Norte eram as mais conservadoras e faltava chegar às cidades e ao sul do país. Aí não há dúvida que Mário Soares tinha a maioria”. Soares acabou por vencer com 51% dos votos contra os 48% de Freitas do Amaral.



Ouça a conversa com José Ribeiro e Castro, diretor executivo de campanha de Freitas do Amaral em 1986





Ouça a entrevista a Alfredo Barroso, chefe de gabinete da candidatura de Mário Soares em 1986

