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Unidade especializada diminui assassinatos de mulheres na Cidade do México
Em 2020 a atual presidente do México era a presidente da câmara da Cidade do México. Foi nesse ano que Claudia Sheinbaum criou uma unidade de combate aos feminicídios para atuar na capital mexicana. Seis anos depois dados oficiais mostram que a taxa de feminicídio (assassínio de mulher ou de jovem do sexo feminino) está a diminuir. A quebra pode ser parcialmente explicada pela nomeação de profissionais para cargos-chave, como o de procurador do Ministério Público especializado em feminicídio.
Antes da criação desta unidade, o combate ao feminicídio era dirigido por políticos “que não levavam esses assuntos a sério”, sublinha o especialista em segurança nacional do México, Eduardo Guerrero Gutiérrez. Sendo um progresso cauteloso no combate a este crime, esta unidade está na linha da frente da luta contra os assassinatos de mulheres na Cidade do México.
A equipa utiliza pistas digitais e tecnologia para encontrar suspeitos. Um dos exemplos mais recente envolve uma agente infiltrada via rede social TikTok e a localização de um presumível autor de feminicídio em Tijuana. Através de troca de mensagens com o suspeito uma das agentes marcou um encontro. À espera do foragido estavam os detetives da unidade de combate aos feminicídios. O homem foi detido, mas nem todas as investigações são tão “simples”.
Outro caso, relatado pelo jornal The Guardian, envolve o assassínio de uma menina em casa. A detetive responsável pela investigação conta que apesar de o suspeito ter sido identificado ainda não foi possível encontrá-lo. Apesar de ter analisado todas as gravações disponíveis das câmaras de segurança próximas do local da morte.
A ideia de criar esta unidade especializada em feminicídios surgiu em 2017 após a morte de uma jovem de 22 anos. O corpo de Lesby Berlin Osorio foi encontrado numa cabine telefónica, estrangulada pelo fio do telefone. As investigações ainda estavam no início quando o procurador do MP que liderava o processo seguiu a narrativa de a culpa ser da vítima.
Ele descreveu a vítima mortal como uma jovem que tinha abandonado a faculdade e que “bebia e usava drogas”.
Indignados com estas declarações muitos exigiram que à frente das investigações fosse colocado um magistrado que levasse os feminicídios a sério. A morte de Lesby Berlin Osorio tornou-se desta forma um símbolo da luta contra os assassinatos de mulheres no México e abriu caminho para Sayuri Herrera Román.
Quando a procuradora fundou a unidade havia apenas oito polícias e uma sala sem armários. Os processos estavam dentro de caixas espalhadas pelo chão, conta ela. Ao longo dos anos, a equipa cresceu para 86 pessoas e inclui um fotógrafo, peritos forenses, advogados e psicólogos.
Os detetives da divisão de feminicídios geralmente chegam ao local do crime logo após a polícia local e têm um protocolo próprio: fotografam o corpo, recolhem impressões digitais e tudo o que possa ser considerado uma prova. São recolhidas, por peritos forenses, amostras das unhas e da púbis das vítimas, mesmo que não haja sinais de agressão sexual.
Em 2021 foram registadas na capital mexicana 1.022 vítimas mortais e em 2025 o número desceu para 736 mulheres assassinadas.