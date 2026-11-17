Antes da criação desta unidade, o combate ao feminicídio era dirigido por políticos “que não levavam esses assuntos a sério”, sublinha o especialista em segurança nacional do México, Eduardo Guerrero Gutiérrez. Sendo um progresso cauteloso no combate a este crime, esta unidade está na linha da frente da luta contra os assassinatos de mulheres na Cidade do México.

A equipa utiliza pistas digitais e tecnologia para encontrar suspeitos. Um dos exemplos mais recente envolve uma agente infiltrada via rede social TikTok e a localização de um presumível autor de feminicídio em Tijuana. Através de troca de mensagens com o suspeito uma das agentes marcou um encontro. À espera do foragido estavam os detetives da unidade de combate aos feminicídios. O homem foi detido, mas nem todas as investigações são tão “simples”.





Outro caso, relatado pelo jornal The Guardian, envolve o assassínio de uma menina em casa. A detetive responsável pela investigação conta que apesar de o suspeito ter sido identificado ainda não foi possível encontrá-lo. Apesar de ter analisado todas as gravações disponíveis das câmaras de segurança próximas do local da morte.





A ideia de criar esta unidade especializada em feminicídios surgiu em 2017 após a morte de uma jovem de 22 anos. O corpo de Lesby Berlin Osorio foi encontrado numa cabine telefónica, estrangulada pelo fio do telefone. As investigações ainda estavam no início quando o procurador do MP que liderava o processo seguiu a narrativa de a culpa ser da vítima.

Ele descreveu a vítima mortal como uma jovem que tinha abandonado a faculdade e que “bebia e usava drogas”.





Indignados com estas declarações muitos exigiram que à frente das investigações fosse colocado um magistrado que levasse os feminicídios a sério. A morte de Lesby Berlin Osorio tornou-se desta forma um símbolo da luta contra os assassinatos de mulheres no México e abriu caminho para Sayuri Herrera Román.





“Acreditávamos que nós, como movimento, tínhamos conquistado aquela promotoria e aquele espaço, e que tínhamos que ocupá-los”, afirma a magistrada ao The Guardian.

Ao longo dos anos, a equipa cresceu para 86 pessoas e inclui um fotógrafo, peritos forenses, advogados e psicólogos.

Os detetives da divisão de feminicídios geralmente chegam ao local do crime logo após a polícia local e têm um protocolo próprio: fotografam o corpo, recolhem impressões digitais e tudo o que possa ser considerado uma prova. São recolhidas, por peritos forenses, amostras das unhas e da púbis das vítimas, mesmo que não haja sinais de agressão sexual.









Em 2021 foram registadas na capital mexicana 1.022 vítimas mortais e em 2025 o número desceu para 736 mulheres assassinadas.

Proeminente, Sayuri Herrera Román tornou-se apara investigar crimes relacionados à violência contra a mulher em todo o México.Quando a procuradora fundou a unidade havia apenase uma sala sem armários. Os processos estavam dentro depelo chão, conta ela.A existência de umapode ajudar os casos a chegarem aos. Este ano, a procuradoria da Cidade do México registou, dos quais 32 foram julgados. A estes 32 juntaram-se 31 casos de feminicídio relativos a 2025 e deste total de 63 processos