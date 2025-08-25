Universidade de Verão do PSD começa em Castelo de Vide

Além de Carlos Moedas e do candidato social-democrata à Câmara do Porto, Pedro Duarte, a Universidade de Verão do PSD contará com intervenções do candidato presidencial Luís Marques Mendes e da comissária europeia Maria Luís Albuquerque.



Ao longo de sete dias, "cem jovens selecionados vão receber formação sobre política nacional, europeia e internacional, da economia à energia, da reforma do Estado à educação e cultura", salienta o PSD.



Entre os convidados, está o candidato presidencial Luís Marques Mendes, que irá intervir num jantar-conferência em 28 de agosto, assim como a comissária europeia com a pasta dos Serviços Financeiros e União da Poupança e dos Investimentos, Maria Luís Albuquerque, que irá dar uma conferência sobre o tema "A nossa Europa comum".



Tanto Luís Marques Mendes como Maria Luís Albuquerque já tinham participado na última edição da Universidade de Verão do PSD, em 2024.



O presidente da Câmara Municipal de Lisboa e recandidato ao cargo vai discursar logo no primeiro dia da universidade, enquanto Pedro Duarte, candidato à câmara do Porto, irá dar uma palestra sobre os "desafios da inteligência artificial".