Universidade de Verão do PSD. Montenegro destaca medidas para os jovens e diz que "verdadeira instabilidade política" é da oposição

O último dia da Universidade de Verão do PSD contou com um discurso do primeiro-ministro e presidente do partido, que aproveitou para dar destaque a várias das recentes medidas do Executivo direcionadas para os jovens. Luís Montenegro defendeu ainda que a "verdadeira instabilidade política" no país é na oposição e acusou os líderes do PS e do Chega de estarem "despeitados e desorientados" quanto às negociações do próximo Orçamento do Estado.