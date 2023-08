Universidade Verão do PSD. Marcelo desafia sucessores a serem melhores que ele em Belém

"Tentar aparecer primeiro, onde é necessário aparecer. É um fogo, é um fogo. É um acidente, é um acidente. É um problema na administração pública, é um problema na administração pública. É um problema pessoal, ou social ou local. Se eu conseguir chegar ao fim do mandato tendo preenchido esse objetivo. Posso não ter preenchido outros, mas esse está atingido,”, desejou.

Marcelo afirmou ainda que até que gostava que essa marca dos mandatos que cumpriu se mantivesse com os próximos presidentes.







O que eu gostaria de deixar, eu acho que provavelmente aquilo que talvez deixe é ter sido um presidente de proximidade”, definiu.



O chefe de Estado considerou que o grande problema dos políticos é a “descolagem das pessoas”, e disse ter feito “tudo o que era possível para responder a essa quebra, a essa desvinculação”.



“Ter procurado a proximidade em todas as circunstâncias, às vezes com riscos, como seja o risco de, para se estar junto das pessoas, estar-se em competição com forças ditas populistas, uma concorrência não querida, não desejável, nem desejada”, disse, justificando a necessidade de aparecer primeiro seja num fogo, num acidente ou num problema registado na administração pública.



Na sua décima participação da Universidade de Verão do PSD – a primeira de forma presencial desde que é Presidente da República -, o diretor da iniciativa, o eurodeputado Carlos Coelho, considerou-o uma das almas da academia de formação política e brindou-o com um filme das suas anteriores participações, a primeira em 2005.

Russofobia é atentado à inteligência

Num discurso de mais de duas horas, o Presidente da República afirmou ser contra a russofobia e considerando mesmo que é uma ofensa à inteligência.



Marcelo Rebelo de Sousa elogiou ainda a capacidade da União Europeia atuar unida nesta guerra – “se se tem desunido, perdia o seu papel no mundo” – e, a uma pergunta se o país beneficiaria de ter um português à frente do Conselho Europeu, respondeu de forma genérica.



“Se Portugal ganha em ter um português em postos chave na organização do mundo? Isso ganha, parece uma evidência”, disse, sem se alongar sobre o tema, numa pergunta que parecia ter como destinatário o futuro do primeiro-ministro António Costa.

“Há questões mais graves” do que o beijo polémico









“Há coisas tão menores que ocupam a atenção das pessoas. Beijou melhor, ou beijou pior. Ainda que tenha beijado. Também são questões de princípio fundamentais. Mas, perdemos tanto tempo, no dia-a-dia, às vezes com coisas menores de importância, de detalhe, insignificantes”, frisou.



“Não, uma questão de investigação de um crime de assédio sexual é uma questão grave, mas há questões mais graves, como seja a morte em guerra, de vidas humanas de um lado e de outro em número massivo. Portanto, em termos de destaque noticioso cada qual é livre, mas uma coisa é um ato criminoso individual para se investigar, outra é uma guerra com mortes e a vida humana vale sempre mais do que tudo isso”, afirmou.

