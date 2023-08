Foto: Nuno Veiga - Lusa

Marcelo Rebelo de Sousa considera que o caso Rubiales é uma questão menor em comparação com a guerra. O Presidente da República esteve ontem pela primeira vez presencialmente e enquanto chefe de Estado na Universidade de Verão do PSD. Confessou que gostaria de deixar como legado a 'proximidade com as pessoas'.