Especial
Autárquicas 2025. As projeções, a contagem dos votos e a noite eleitoral ao minuto

"Vale a pena ficar em Coimbra". Ana Abrunhosa conquista autarquia e quer começar "já a trabalhar"

por RTP

Ana Abrunhosa venceu a Câmara de Coimbra e admite ter como objetivo manter os jovens e a classe média no município.

VER MAIS
"Não é fácil ultrapassar esta meta. E não é para daqui a quatro anos virmos dizer que cumprimos a promessa. É para daqui a quatro anos, os jovens virem dizer 'vale a pena ficar em Coimbra'", afirmou Ana Abrunhosa, num primeiro discurso aos jornalistas após confirmada a vitória.

Segundo a autarca eleita para Coimbra, no distrito há "assimetrias terríveis", "temos pessoas que vivem muito bem mas também temos pessoas desfavorecidas".

"A Habitação vai ser a nossa grande aposta. Mas também as creches e a saúde", continuou.

Ana Abrunhosa congratulou ainda os candidatos às freguesias. "São todos vencedores".

"Vamos começar já a trabalhar".
PUB
PUB