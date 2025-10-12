"Vale a pena ficar em Coimbra". Ana Abrunhosa conquista autarquia e quer começar "já a trabalhar"

"Não é fácil ultrapassar esta meta. E não é para daqui a quatro anos virmos dizer que cumprimos a promessa. É para daqui a quatro anos, os jovens virem dizer 'vale a pena ficar em Coimbra'", afirmou Ana Abrunhosa, num primeiro discurso aos jornalistas após confirmada a vitória.



Segundo a autarca eleita para Coimbra, no distrito há "assimetrias terríveis", "temos pessoas que vivem muito bem mas também temos pessoas desfavorecidas".



"A Habitação vai ser a nossa grande aposta. Mas também as creches e a saúde", continuou.



Ana Abrunhosa congratulou ainda os candidatos às freguesias. "São todos vencedores".



"Vamos começar já a trabalhar".