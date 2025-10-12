Política
Autárquicas 2025
"Vale a pena ficar em Coimbra". Ana Abrunhosa conquista autarquia e quer começar "já a trabalhar"
Ana Abrunhosa venceu a Câmara de Coimbra e admite ter como objetivo manter os jovens e a classe média no município.
Segundo a autarca eleita para Coimbra, no distrito há "assimetrias terríveis", "temos pessoas que vivem muito bem mas também temos pessoas desfavorecidas".
"A Habitação vai ser a nossa grande aposta. Mas também as creches e a saúde", continuou.
Ana Abrunhosa congratulou ainda os candidatos às freguesias. "São todos vencedores".
"Vamos começar já a trabalhar".