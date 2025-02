"Vamos acelerar Portugal". Rui Rocha reeleito líder da Iniciativa Liberal

“Vamos em frente, vamos acelerar Portugal”, começou por dizer Rui Rocha no seu discurso após o anúncio dos resultados.





“Este resultado confirma o que sempre soubemos: o partido está unido em torno de um programa político praticamente consensual e em torno de uma liderança, de um projeto para mudar Portugal”, continuou.





Rui Rocha disse ainda encarar este resultado “com humildade”, reconhecendo que “há certamente coisas a melhorar” e críticas deixadas ao longo desta convenção que devem ser consideradas.





O líder do partido afirmou também que não existe melhor local do que uma convenção de liberais para “passar a certidão de óbito às políticas identitárias, ao ‘woke-ismo’, paz à sua alma”.







No entanto, considerou “a liberdade de expressão um valor sagrado” e defendeu que limitá-la “é limitar o próprio pensamento”.





O liberal reeleito deixou também palavas acerca da segurança, frisando que sem esta não existe liberdade. “Portugal é um país seguro, mas também é certo que há certos tipos e criminalidade, certas zonas do país onde tem havido dados algo preocupantes”, declarou.

Os resultados da eleição foram anunciados no Pavilhão Paz e Amizade, em Loures, onde termina este domingo a IX Convenção Nacional da IL.

“A Iniciativa Liberal vai estar ativa na discussão sobre a segurança em Portugal e vamos fazê-lo à nossa maneira, com factos e soluções”, disse Rocha, adiantando que dia 12 de fevereiro, no debate no Parlamento, o partido vai apresentar um conjunto de medidas “que visam dar mais segurança aos portugueses”.





"Nesse pacote legislativo, está também incluída uma proposta de alteração do regime penal de crimes de associação criminosa, tráfico de seres humanos ou violência doméstica, agravando as respetivas penas, que hoje estão desajustadas da realidade social", anunciou.



Além desta proposta, Rui Rocha indicou ainda que a IL vai avançar com uma "proposta de revisão do regime de sanção acessória de expulsão do território, em caso de reincidência ou de serem cometidos crimes graves".



Rui Rocha é reeleito para um segundo mandato de dois anos à frente do partido, depois de ter sido eleito pela primeira vez em janeiro de 2023. Na altura, tinha obtido 51,7% dos votos, derrotando Carla Castro (44%) e José Cardoso (4,3%).

Entradas e saídas na IL



Na lista à Comissão Executiva com que se apresentou a estas eleições, Rui Rocha propõe uma renovação de perto de um terço dos membros efetivos (36%) da direção do partido, coms. O número de membros que a compõem mantém-se, no entanto, exatamente igual (25), assim como a proporção de mulheres (24%).Entre as personalidades que entram na Comissão Executiva de Rui Rocha está a líder parlamentar da IL e agora candidata presidencial, Mariana Leitão, que sobe ao cargo de vice-presidente., que já tinha afirmado que pretendia deixar a direção (que integrava desde 2019), invocando motivos pessoais, tendo apresentado nesta convenção uma lista ao Conselho Nacional da IL.

Esta foi apenas a segunda vez na história da IL em que houve uma disputa interna pela liderança do partido, depois de, em 2023, Rui Rocha ter ganho as eleições internas com 51,7% dos votos, derrotando Carla Castro e José Cardoso.