"Vamos pôr a IL a levantar voos". E a triplicar o número de eleitos
Foto: Nuno Amaral
No aeródromo de Viseu, Mariana Leitão sentiu as asas da política a fazer triplicar o número de eleitos, em relação às autárquicas de 2021. Quanto a possíveis acordos com o Chega, a líder da Iniciativa Liberal disse que os candidatos são irredutíveis com os princípios que defendem.
Pela primeira vez, Mariana leitão assume uma ambição: triplicar o número de eleitos em relação às eleições autárquicas de 2021. Em Viseu, bastião social-democrata, visitou o aeródromo e uma escola de aviação, criada em parceria público privada.
“Vamos ver a IL levantar voo”, soltou Mariana Leitão. “E sem muletas”, acrescentou a candidata da Iniciativa Liberal à Câmara de Viseu, Hélia Marta.
Viseu é um dos 59 concelhos em que a IL concorre sozinha (em outros 29 vai coligada com o PSD). Pela frente, tem o peso pesado social-democrata Fernando Ruas, autarca de Viseu desde 1989 a 2013, com interrupções por limitação de mandatos e que voltou à cadeira grande dos paços do município em 2021.
Mariana Leitão explicou alguns critérios. "Estudámos bem todas as coligações. Somos um partido reformista, só nos coligámos onde achámos que os nossos eleitos iriam contribuir para mudar e melhorar a vida das pessoas", explicou.Depois de entrar em várias avionetas, com colete refletor vestido, Leitão foi confrontada com as declarações de Pedro Passos Coelho, o antigo primeiro-ministro que disse que não deve haver linhas vermelhas com o Chega. "Os nossos candidatos são irredutíveis com os valores que defendem, com os valores do partido", resumiu.