Van Dunem admite casos de violência e maus tratos nas prisões

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

A ministra garantiu aos deputados que os casos denunciados estão a ser investigados.



Ainda dentro da mesma audição Van Dunem referiu que que está a diminuir o numero de presos no estabelecimento prisional de Lisboa e já não há detidos nas alas mais degradadas deste espaço.



Fez ainda uma promessa e garante para breve um concurso para 16 médicos e 24 enfermeiros.



Francisca Van Dunem revelou ainda que a 23 de abril entram em funções mais 388 guardas prisionais, tendo já sido aberto um concurso para mais recrutar mais profissionais.



Mas a ministra da justiça reconheceu que não há uma data para a conclusão deste processo.



Van Dunem está a ser ouvida no Parlamento, na Comissão de Assuntos Constitucionais, Liberdades e Garantias na sequência do relatório do comité para a prevenção da tortura e dos maus tratos.