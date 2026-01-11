"Vazio gera alarme social". Marques Mendes aconselha ministra da Saúde a dar explicações

O candidato presidencial Luís Marques Mendes aconselhou hoje a ministra da Saúde a explicar o que tem corrido mal no setor e o que está a ser preparado para corrigir, avisando que, em política, "o vazio gera alarme social".

O candidato apoiado por PSD e CDS-PP falava num almoço-comício para cerca de 500 pessoas, em São João da Madeira (distrito de Aveiro), que contou também com a intervenção do ministro da Economia e da Coesão Territorial de Portugal, Manuel Castro Almeida.

Depois de ter pedido, há alguns dias, explicações à direção executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS), Mendes fez hoje o primeiro apelo direto à ministra Ana Paula Martins, que disse ser um exemplo do que quer que seja a sua Presidência: "Firme, mas tranquila".

"Vou dar dois conselhos presidenciais, não se trata de fazer críticas, não é por aí que vamos resolver as questões", começou por afirmar.

Em primeiro lugar, Mendes aconselhou a ministra a explicar porque é que "algumas coisas más estão a acontecer na saúde e, ao mesmo tempo, diga o que está a ser preparado para corrigir, qual o caminho e o calendário".

"Em política, nunca é bom ter vazios, o vazio gera alarme social", avisou.

O segundo conselho do candidato a Belém apoiado por PSD e CDS-PP ao Governo passa por retirar aos médicos a carga burocrática que disse ocupar-lhes por vezes um terço do seu tempo.

"Se tirassem aos médicos essa burocracia, eles tinham mais tempo para os doentes", considerou.