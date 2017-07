Ventura acusa CDS-PP de ceder em Loures "à pressão da esquerda"

Carlos Santos Neves - RTP 18 Jul, 2017, 18:44 / atualizado em 18 Jul, 2017, 18:58 | Política

O PS exigiu a Pedro Passos Coelho que deixasse cair a confiança política em André Ventura, na sequência de declarações “xenófobas” e “racistas”. A candidatura do Bloco de Esquerda em Loures interpôs uma queixa-crime junto do Ministério Público, além de queixas na Ordem dos Advogados e na Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial. E Bernardino Soares, recandidato à presidência da Câmara de Loures, repudiou “insinuações” que “dão uma imagem errada do concelho”.Em entrevista ao site Notícias ao Minuto, André Ventura falou de “excessiva tolerância com alguns grupos e minorias étnicas”.





Nas últimas horas o CDS-PP retirou mesmo o apoio a André Ventura, propondo-se tomar “um caminho próprio” nas autárquicas em Loures. E exprimiu “profundo incómodo” face à postura reiterada pelo candidato lançado há cinco dias pelo líder laranja.



André Ventura não demorou a reagir à decisão dos democratas-cristãos.



“É ceder à pressão de alguma esquerda, que está aterrorizada com esta candidatura. Sinto total confiança do meu partido, o PSD, e vou até ao dia 1 de outubro com esta candidatura”, retorquiu em declarações recolhidas pela agência Lusa.



“Lamento a saída do CDS-PP de um projeto que eu acho vencedor e no qual as pessoas se reconhecem. Embora esteja no seu direito, acho que é de lamentar”, frisou.

“Acima das regras do Estado de Direito”



Foi numa entrevista ao portal Notícias ao Minuto, publicada na semana passada, que André Ventura começou por se referir ao que considerou ser a “excessiva tolerância com alguns grupos e minorias étnicas”.

A presidência da autarquia deverá ser disputada nas eleições de 1 de outubro por Bernardino Soares (CDU), André Ventura (PSD e PPM), Sónia Paixão (PS) e Fabian Figueiredo (BE).

Na segunda-feira, nas páginas do jornal i, o candidato à presidência da autarquia de Loures apontaria o dedo a pessoas que “vivem quase exclusivamente de subsídios do Estado” e que, reforçou, consideram “que estão acima das regras do Estado de Direito”. André Ventura particularizou esta posição, referindo a etnia cigana.



Entretanto, à semelhança do PS, o cabeça-de-lista do BE em Loures veio instar o líder do PSD a pulverizar a candidatura de André Ventura.



”Estendemos esse apelo ao PS e à CDU, constituída pelo PCP e PEV. Que sejam claros, que se pronunciem, e fazemos votos que recusem e façam das palavras do Bloco as suas, que digam desde já que estão indisponíveis para fazer qualquer tipo de acordo de coligação, de maioria, de governo, com o PSD e com André Ventura”, exortou Fabian Figueiredo.



Por sua vez, a coordenadora do partido, Catarina Martins, reiterou que “o incitamento ao ódio e ao racismo em Portugal não pode passar em branco”.



A Câmara de Loures é presidida desde 2013 pelo antigo líder parlamentar comunista Bernardino Soares. O atual executivo é ainda composto por quatro vereadores da CDU, quatro do PS e outros dois da Coligação Loures Sabe Mudar, que agrega PSD, MPT e PPM.