Ventura acusa Governo de "hipocrisia" e pede mais medidas de apoio aos portugueses

"Era importante sublinhar que, no momento em que este anúncio era feito pelo ministro das Finanças, o que o Governo devia ter anunciado era o IVA Zero sobre o cabaz alimentar", afirmou o presidente do Chega.





Segundo Ventura, seria uma forma de "não provocar mais inflação mas também de conseguir, dentro do excedente e da almofada do excedente, garantir um certo alívio às finanças pessoais e familiares".





Para além do IVA Zero, Ventura argumentou também em defesa do IVA reduzido no gás e na eletricidade.



"O Governo hoje queria dizer era que conseguiu uma grande magia com os números, mas o que mostra é que tem uma grande hipocrisia de políticas", acusou, dando o exemplo de apoios em países como a Irlanda.