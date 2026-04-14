Política
Ventura acusa Governo de "hipocrisia" e pede mais medidas de apoio aos portugueses
O presidente do Chega reagiu esta terça-feira ao anúncio por parte do Governo de défice até aos 0,5% em 2026. André Ventura considera que o Executivo "não está empenhado nem comprometido em devolver à economia o excesso de cobrança de impostos que tem feito aos portugueses".
Foto: Miguel A. Lopes - Lusa
"Era importante sublinhar que, no momento em que este anúncio era feito pelo ministro das Finanças, o que o Governo devia ter anunciado era o IVA Zero sobre o cabaz alimentar", afirmou o presidente do Chega.
Segundo Ventura, seria uma forma de "não provocar mais inflação mas também de conseguir, dentro do excedente e da almofada do excedente, garantir um certo alívio às finanças pessoais e familiares".
Para além do IVA Zero, Ventura argumentou também em defesa do IVA reduzido no gás e na eletricidade.
"O Governo hoje queria dizer era que conseguiu uma grande magia com os números, mas o que mostra é que tem uma grande hipocrisia de políticas", acusou, dando o exemplo de apoios em países como a Irlanda.