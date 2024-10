O presidente do Chega afirmou numa entrevista esta noite que o primeiro-ministro lhe propôs em privado um acordo com vista à aprovação do Orçamento do Estado para o próximo ano, que admitia que pudesse integrar o Governo. De acordo com André Ventura, Luís Montenegro "negociou com o Chega, quis negociar com o Chega" e propôs "um acordo para este ano".