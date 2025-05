O líder do Chega considera que "talvez seja" pelos banhos no mar, que Luís Montenegro não tenha tanta gente a dizer que o quer como chefe de governo outra vez.



Ventura esteve hoje em duas arruadas em Portimão onde acusou Duarte Cordeiro de ter perdido a vergonha e a integridade. Foi a reposta às acusações do ex-ministro socialista de "traição à pátria" por parte do Chega.