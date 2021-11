Ventura acusa Rangel de ser "o líder mais frouxo que o PSD já teve" se for eleito

Mário Cruz - Lusa

A aprovação do orçamento dos Açores foi a maior vitória política do Chega até hoje. É assim que André Ventura olha para o que se passou no arquipélago, depois de ter dito que o Chega ia chumbar o primeiro orçamento do Governo liderado por José Manuel Bolieiro.