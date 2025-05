Ventura afirma que é a "saúde da democracia" que está em jogo e que é "apenas um peão"

Foto: Lusa

O líder do Chega votou em Lisboa e afirmou aos jornalistas que neste domingo o mais importante "para o país é a saúde da democracia" e que ele é "apenas um peão da democracia". Ventura apelou ainda aos portugueses para "não deixarem ninguém decidir por vocês. Façam a vossa escolha, escolham o futuro do país, independentemente do que seja".