Ventura afirma que Mendes será uma marioneta do "Montenegrismo"

Numa arruada, pelas ruas de Pinhal Novo, em Setúbal, André Ventura falou ainda sobre o artigo de Cavaco Silva no Observador. Os jornalistas disseram-lhe que para o antigo presidente "é inadmissível o Chega apropriar-se da figura de Sá Carneiro" e Ventura respondeu. Um, "Sá Carneiro, se fosse vivo, provavelmente seria do Chega". Dois, "Sá Carneiro tem mais a ver comigo do que com o PSD". Três, "se fosse vivo teria vergonha de Luís Montenegro e de Marques Mendes".



Estava frio. E Cláudia Neves "a ferver". À porta da Estação ferroviária de Pinhal novo, Setúbal, a apoiante de Ventura estremecia. "André, Ventura… conto contigo". Cláudia fez, esta terça-feira, 47 anos. Está doente, Cláudia. Oncológica. Ganha menos de 450 euros com a baixa. Paga 350 de renda da casa. "Valem-me os meus filhos, vou vivendo", sublinha.



Cláudia queria ver Ventura. Queria pedir-lhe um subsídio. Queria ajuda. "Se não for ele…"

