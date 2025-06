Ventura alinhado com crescimento de investimento em Defesa

"Nesta matéria contará com o Chega para pragmatismo, responsabilidade e decisão [porque] esta é uma área que obriga a ação rápida do Governo de Portugal", sublinhou André Ventura à saída da reunião desta tarde no Palácio de São Bento, residência oficial do primeiro-ministro.





O líder do Chega avisa no entanto que os 5 por cento exigidos pela NATO não são viáveis com o risco de serem descuradas outras áreas.





Ventura defendeu ainda que "há muito tempo que a Europa devia ter assumido a sua própria indústria e o seu próprio mercado interno de Defesa".



"Se os europeus puderem produzir, vender, comprar e aplicar, para que é que estamos a recorrer aos norte-americanos ou aos chineses se podemos ter indústria própria? Não tem a ver com o Presidente Donald Trump necessariamente, tem a ver com que a Europa deve ser autónoma nesta matéria".