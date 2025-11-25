Política
Presidenciais 2026
Ventura apontado como "falso candidato" a Belém e Marques Mendes a "marioneta" de Montenegro
No dia em que se comemoraram os 50 anos do 25 de Novembro, a troca de cravos vermelhos pelas rosas brancas no Parlamento foi um dos temas acesos do debate. Luís Marques Mendes vê André Ventura como "falso candidato nas eleições presidenciais". Já o líder do Chega acusa o opositor de ser a "marioneta" do primeiro-ministro.
A troca de cravos vermelhos pelas rosas brancas no Parlamento, durante as cerimónias, foi uma dos temas acesos do debate entre Luís Marques Mendes e André Ventura. Para o candidato pelo PSD tanto o 25 de Novembro como o 25 de abril “são importantes”.
“Claro que o 15 de Abril é ainda mais importante, é a data da fundação da Democracia, mas o 25 de Novembro foi também muito relevante – evitou que Portugal caísse numa ditadura de esquerda ou de centro esquerda”, começou Marques Mendes, na primeira intervenção no debate desta noite, transmitido pela SIC.
Nesse sentido, considerou que o debate desta noite, na SIC, com André Ventura “mostra duas diferenças”.
“Eu comemoro o 25 de Novembro com todo o gosto, porque nos devolveu – a Portugal – a pureza dos ideais de Abril”, começou por exemplificar. “E acho que André Ventura comemora o 25 de Novembro porque não gosta do 25 de Abril”, acrescentou, referindo a questão de “substituir os cravos pelas rosas”.
Na ótima do candidato apoiado pelo PSD, isto é um sinal de que o opositor “convive mal com a opinião dos outros”, que “convive mal com a tolerância democrática e, sobretudo, que quer combater o 25 de Abril”.
Marques Mendes apontou ainda outra diferença: “hoje aconteceu uma coisa singular, mas significativa”.
“André Ventura é deputado e líder da oposição. O normal é que estivesse na bancada do Chega como deputado. Não estava; estava no lugar dos convidados; no lugar que é destinado ao líder da oposição”, recordou o social-democrata, sublinhando que o adversário “tem todo o direito a isso”, embora isso possa confirmar que “André Ventura é um falso candidato nas Eleições Presidenciais”.Marques Mendes acusa Ventura de querer “ser líder da oposição”, de “reafirmar isso com gestos concretos” e “substituir o primeiro-ministro, Luís Montenegro”. Isto é, “está a pensar na Eleições Legislativas”.
Depois de reforçar a opinião de que o adversário é “um falso candidato aqui, porque tentou arranjar outro candidato e não arranjou uma alternativa em condições, mas está desta forma a enganar os eleitores”.
“Eu, ao contrário, levo esta eleição muito a sério”, declarou, garantindo que estava a participar neste debate “não para fazer ataques pessoais, nem para lançar o caos, mas para ajudar os portugueses a ficarem mais esclarecidos sobre a intervenção do presidente da República”.
"Não toquem nas flores"
Em resposta, André Ventura considerou que “esta questão de ‘não toquem nas flores’” – depois de ter retirado os cravos das cerimónias do 25 de Novembro – mostra que Marques Mendes “não acrescenta nada (…) muito menos à direita”.
“Eu tirei os cravos porque não deviam estar lá hoje”, argumentou o candidato do Chega. “Deviam estar rosas brancas. Eu estou farto que a ‘esquerdalhada’ faça o que quer no Parlamento. Estou farto. Sei que não está, porque viveu bem com ela a vida toda. Mas eu estou”.
Na opinião de Ventura, “se hoje era dia de rosas brancas” tem de haver alguém que diga que não quer “cravos”. O candidato e líder da oposição considerou ainda que, como o opositor “lida bem com todos, não quer saber disso”.
“Por isso custa-lhe alguém como eu, com energia, que não tem medo de cortar a direito”, continuou. “Tirei e voltaria a tirar, por isso”.
Ventura disse ainda que o Parlamento tinha decidido que “hoje não era dia de cravos” e que o país “precisa de regras e de ordem”. E assumiu-se como “o candidato da ‘ordem’” por ter tirado os cravos onde estavam rosas brancas.
“Sou o candidato que quer cumprir que as regras são cumpridas, ao contrário do doutor Luís Marques Mendes. Tanto lhe faz se é PS, se é PSD, como estar a cumprir a lei ou não cumprir a lei – é a mesma coisa”, acusou novamente.O 25 de Abril foi “o que nos salvou a Liberdade”, disse Ventura, que vê o 25 de Novembro como “a garantia de que a liberdade se efetivou e de que os devaneios da extrema-esquerda não se concretizaram”. E acrescentou que “é preciso ter coragem para dizer isto”.
Quanto às acusações de Marques Mendes, sobre a sua candidatura a Belém e o lugar de líder da oposição que ainda ocupa, o presidente do Chega admitiu ser “deputado com muito gosto e muito orgulho” e criticou o adversário por fingir ser “independente e que está acima os partidos” porque “toda a sua vida foi política”.
“Todos o convidaram para cargos”, acusou. E acrescentou acusações: “O doutor Marques Mendes era aqui comentador (…). Hoje joga em casa”.
“Acho que as pessoas preferem um candidato firme, ainda que da oposição, do que um comentador do sistema, alinhado com o primeiro-ministro – portanto, com muito menos independência do que aquela que eu tenho”, continuou, apontando mais uma diferença: “somos dois conselheiros de Estado. (…) Eu fui eleito. O Marques Mendes, como sempre na sua vida, foi nomeado pelos amigos para o cargo que tem”.
Ventura "não sentido de Estado"
Após as alegadas posições das quais Ventura acusou Marques Mendes no que toca ao colonialismo, nomeadamente de ter interesses em Angola, o candidato do PSD considerou que as acusações são contraditórias e mostram que o que o adversário do Chega “está a fazer é teatro”.
Em matéria de representação do Estado, Marques Mendes considerou que Ventura “atua com total falta de sentido de Estado” e que já tinha acontecido com o Brasil, “quando o presidente Lula da Silva fez uma visita a Portugal”. Pode ao não gostar-se do chefe de Estado em questão, “mas no plano do Estado, não contam as preferências pessoais, conta a relação Estado a Estado”.
Outro exemplo que mencionou foi quando o líder do Chega esteve em Espanha e apelou à prisão de Pedro Sánchez: “André Ventura é um político, não é um polícia, nem é um magistrado. Os políticos a mandar prender alguém era no tempo da PIDE, não é agora”.
Além disso, “meter-se na política interna de outro país” mostra, na visão de Marques Mendes, falta de sentido de Estado.
Respondendo a estas afirmações, Ventura disse que o seu sentido de Estado “é amar este país” e “não estar calado” quando outros países criticam Portugal.
“Estou farto de andar a defender corruptos, ladrões, em todo o lado”, afirmou Ventura. “Estou farto de corruptos à minha volta, à volta da cena internacional, à volta do mundo”.
E voltou a acusar Marques Mendes de se dar “bem com todos”, incluindo “ditadores de esquerda, de direita, de centro”. Ventura prometeu, então, “levar o nome de Portugal a outro nível”. Já Marques Mendes respondeu acusando o adversário de “branquear o regime” de Salazar, ao dizer que todos são corruptos e que eram necessários “três Salazares”.
“No regime anterior havia tanto ou mais corrupção do que agora”, frisou o candidato apoiado pelo PSD, acrescentando que estas declarações tornam a retórica de Ventura “mais demagógica”.
Admitindo que a “Justiça está doente”, Marques Mendes prometeu, se for eleito, fazer um Conselho de Estado “sobre a reforma da Justiça e combate à corrupção”, por considerar que esta é “uma prioridade indispensável”.
