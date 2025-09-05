Ventura chama criminoso a mandatário do Chega à Câmara de Vendas Novas
Foto: RTP
O mandatário da candidatura do Chega à Câmara de Vendas Novas foi detido a tentar atear um incêndio. Marco Silva foi apanhado pela GNR.
Isto aconteceu junto a uma estrada municipal no Concelho de Montemor-o-Novo e é suspeito de já ter ateado outros fogos.
O candidato do partido à Câmara de Vendas Novas adianta que Marco Silva ainda é oficialmente o mandatário mas já não está a exercer o cargo.
Até porque foi o próprio que anunciou que queria deixar o Chega.
André Ventura chama-lhe criminoso e diz que tem que ser preso.