Ventura considera escandaloso que Montenegro tenha ignorado caso do MAI na rentrée

«É escandaloso que o primeiro-ministro simplesmente ignore os casos que melindram absolutamente a credibilidade do Governo. Ignorou completamente as suspeitas graves que neste momento existem sobre o ministro da Administração Interna, porque provavelmente, e aqui se revela, talvez na sua forma mais intensa, está absolutamente comprometido com a situação de Luís Neves», acusou André Ventura num vídeo enviado às redações através do qual reagiu ao discurso da rentrée do primeiro-ministro, Luís Montenegro.

Para o presidente do Chega, o discurso que Montenegro fez na noite de sexta-feira na Festa do Pontal, no Algarve, mostra como o chefe do executivo «está desligado da vida dos portugueses».

«A forma como o primeiro-ministro tentou ignorar completamente o caso do seu ministro da Administração Interna, apesar de todos os portugueses saberem as suspeitas graves que existem, mostra como não é um Governo livre, como não é um primeiro-ministro livre e como não mostra combater os conluios, a corrupção e a falta de transparência», criticou.

Ventura condenou ainda que Montenegro tenha ignorado «os exames e o caos na educação», considerando que o primeiro-ministro "vive num outro mundo» e «olha para o país e não o consegue ver».

«Esta rentrée do PSD mostrou muito daquilo que é este Governo e do que vamos ter enquanto este Governo durar. A governação apenas para alguns, ignorar tudo o que é transparência, tudo o que é escrutínio e tentar apenas atacar os adversários políticos e nunca pensar em levar Portugal à posição que merece este país», apontou.

O presidente do Chega lamentou que o primeiro-ministro «tenha feito um discurso tão pobre, tão desligado daquilo que é a realidade do país e também sem nenhuma ambição».

«Não era nada disso que os portugueses queriam ver hoje. Era a resposta e demissão do ministro Luís Neves», defendeu, considerando que o primeiro-ministro «falhou e isso mostra que este governo é muito fraco».