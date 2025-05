Ventura considera "patetice" José Luís Carneiro dizer que PS continua 2ª força

O presidente do Chega, André Ventura, classificou hoje como "uma patetice" o candidato à liderança socialista José Luís Carneiro considerar que o PS se mantém como segunda força política por ter mais votos do que o Chega.

"Até o dr. José Luís Carneiro sabe que isto é uma patetice, porque num sistema representativo que se converte em mandatos, os mandatos à Assembleia da República são a representação da força dos partidos", afirmou, acusando os socialistas de quererem "enganar as pessoas".

O líder do Chega falava aos jornalistas à saída de uma audiência de menos de uma hora com o Presidente da República, no Palácio de Belém, e voltou a assumir-se como líder da oposição.

André Ventura considerou isto mostra como o PS "não é o partido da alternativa, é o partido da pequena coisa, do lugar".

"O que está a preocupar o Partido Socialista não é ter perdido um milhão de votos ou deixar de poder influenciar a governação, o que está a preocupar o Partido Socialista é deixar de poder nomear `tachos` para os lugares da administração pública e perder aquilo que se chama o segundo partido", acusou.

"Meus amigos, levem a bicicleta. Se é isso que gostam de levar bicicletas para casa, levem-nas. Eu estou preocupado em transformar a vida das pessoas", afirmou, afirmando que o PS está "no mau caminho, à beira do precipício, gosta de pôr o pé ainda mais à frente para continuar a cair mais".

O candidato à liderança socialista José Luís Carneiro defendeu hoje que o PS, por ter tido mais votos do que o Chega, manteve-se como a "segunda força mais importante na relação de confiança com os portugueses".

Em declarações aos jornalistas após um encontro com a direção da UGT, José Luís Carneiro afirmou que a "maioria dos portugueses escolheu o PS para segundo partido" e que, na definição de quem é a segunda força política, o que conta são o número de votos - porque "cada voto conta" - e não o número de deputados eleitos.

Carneiro disse que esta não é uma opinião sua, mas sim uma questão "aritmética", concluindo que se o PS teve a candidatura com o segundo maior número de votos é a "segunda força mais importante na relação de confiança com os portugueses".

O Chega tornou-se esta quarta-feira a segunda força política em termos de representação parlamentar, ultrapassando o PS, ao eleger dois dos quatro deputados dos círculos da emigração.

O partido de André Ventura elegeu, no total, 60 deputados, enquanto o PS se fica pelos 58, ao passo que, em número de votos, os socialistas continuam à frente. O PS teve 1.442.194 votos e o Chega 1.437.881 votos.