Ventura critica Ministério Público por ordenar buscas na Câmara de Albufeira

A denúncia contra Rui Cristina foi feita ao Ministério Público pela deputada municipal Helena Simões. Acusa o presidente da câmara de ter recusado retirar declarações feitas contra a etnia cigana.





A Polícia Judiciária tem estado a fazer buscas por suspeitas de discriminação racial e incitamento ao ódio.





No mandado emitido pelo Ministério Público de Évora é ordenada a apreensão de equipamentos eletrónicos da autarquia. No centro das suspeitas estão as declarações de Rui Cristina, presidente da câmara eleito pelo Chega.





Rui Cristina disse numa das Assembleias Municipais que a etnia cigana não é uma prioridade para a autarquia em termos de Habitação Social.





Em reação às buscas, que considera coercivas, o líder do Chega defendeu esta tarde que a comunidade cigana não deve ser favorecida nem aquilo que um presidente autárquico diz deve ser judicializado.