Ventura deixa para consciência de Montenegro se o apoia numa 2.ª volta contra Seguro

O candidato presidencial e líder do Chega remeteu hoje para "a consciência" do presidente do PSD e primeiro-ministro uma decisão sobre um eventual apoio à sua candidatura, num cenário de segunda volta que o oponha a António José Seguro.

"Eu não quero socialistas em lugar nenhum do país. Vai ter a consciência de Montenegro que decidir se numa segunda volta prefere ter alguém que não é do partido dele, mas que conseguiu trabalhar com ele em muitos diplomas fundamentais em prol do país, ou se quer ter um socialista que nós combatemos, que nós tentámos derrotar e que nós tentámos evitar que fosse Governo. Vai ser uma questão de consciência", defendeu André Ventura.

O candidato às eleições presidenciais de dia 18 falava aos jornalistas no Mercado de Portalegre, antes de uma ação de campanha, altura em que foi questionado sobre se espera um apoio do PSD num cenário de segunda volta que o oponha ao antigo secretário-geral do PS, António José Seguro.

Ventura considerou que "será interessante" saber o que é que o primeiro-ministro e líder do PSD, Luís Montenegro, fará nesse cenário, lembrando que foi com o Chega que o Governo aprovou várias matérias no parlamento, nomeadamente no que toca à lei da nacionalidade, descida de impostos ou habitação.

"Se chegar à segunda volta e apoiar o candidato do Partido Socialista, está a dizer aos eleitores que, na verdade, prefere como cargo máximo da nação e como condutor da nação um socialista. É completamente contrário ao trabalho que tem sido feito no Parlamento e ao caminho que temos feito que é de neutralizar o PS", sustentou.

O candidato a Belém frisou que estava a responder apenas ao cenário que lhe foi colocado e que não dá o objetivo de passagem à segunda volta como garantido, reconhecendo que não passar a essa fase será negativo.