Ventura diz que demissão de António Costa é boa para Portugal e para a Europa

"A queda do Governo de António Costa, no meio de um escândalo de corrupção, um escândalo judicial, é boa não só para Portugal mas também para a Europa", defendeu André Ventura, numa conferência de imprensa no parlamento ao lado da representante do partido francês Rassemblement National, Marine Le Pen, e de Tino Chrupalla, presidente do partido alemão AfD (Alternativa para a Alemanha).





O líder do Chega justificou esta afirmação, dizendo que "a principal ambição de António Costa e dos seus aliados" - que apontou como sendo o Presidente francês, Emmanuel Macron, e o chanceler alemão, Olaf Scholz, - era que o primeiro-ministro português fosse presidente do Conselho Europeu.