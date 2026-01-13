Ventura diz que Montenegro é "o maior sem noção do país"

"Eu queria perguntar ao primeiro-ministro se ele acha mesmo que isto é uma questão de perceção. Eu acho que nós temos um primeiro-ministro que tem uma enorme falta de noção do país real", afirmou o candidato apoiado pelo Chega.

André Ventura falava aos jornalistas antes de uma arruada em Braga, reagindo às declarações de Luís Montenegro, que defendeu que há uma "perceção de caos" no Serviço Nacional de Saúde, mas afirmou que "isso não é a realidade" do setor.

Questionado sobre o que faria perante as afirmações do primeiro-ministro se fosse Presidente da República, Ventura salientou que diria a Luís Montenegro "que ele é o maior sem noção do país, quando diz que não há caos na saúde".

Para o candidato, o Presidente da República deve também assumir-se como "a voz da consciência de um Governo que está a errar e que está a governar mal".

"É impossível um candidato presidencial olhar para isto [declarações do primeiro-ministro] e não dizer que um Presidente da República tem de falar ao país real e tem de dizer para onde é que o Governo não deve ir", vincou.

Rejeitando a ideia de perceção defendida por Montenegro, o também presidente do Chega apontou para casos de doentes urgentes que esperam 20 horas para serem atendidos, falhas na resposta nos serviços de emergência e falta de macas nos hospitais.