Ventura diz que o único apagão foi o do PS nas legislativas

"O único apagão que já tivemos, que sabemos, até agora, foi o apagão do PS no dia 18 de maio", afirmou.

Na quinta-feira à noite, num comício em Braga, o eurodeputado socialista Francisco Assis defendeu que as autárquicas vão significar o "primeiro grande apagão eleitoral do Chega", partido assente num "messianismo populista primário", e considerou que uma vitória do PS é a "melhor resposta" à derrota nas legislativas.

Hoje, durante uma arruada também em Braga, o presidente do Chega começou por dizer que o seu trabalho "não é comentar o que qualquer pessoa diz".

"Eu sou líder de um partido, se fosse o secretário-geral do PS a dizer isso eu teria alguma opinião, sendo alguém, enfim, sem nenhuma importância política, é só uma opinião", afirmou.

Ainda assim, André Ventura acabou por responder e aconselhou aos adversários políticos que "tenham calma, confiem e sejam humildes na espera do voto popular".

"Não achem que está a ganho porque não está, os portugueses já deram muitos exemplos de que são eles que decidem, não é mais ninguém, muito menos figuras que, francamente e sem com todo o respeito, não têm qualquer importância", considerou.

FM (JF) // SF

Lusa/Fim